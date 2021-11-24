Семак высказался о безвыигрышной серии "Зенита" в гостевых матчах еврокубков

Фото: инстаграм "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о серии из 16 гостевых еврокубковых матчей без побед.

"Мы вообще нечасто побеждаем. В текущем розыгрыше победили один раз. Серия для нас неприятная, значит, не достойны победы", - приводит слова Семака Sports.ru.

Напомним, что вчера "Зенит" сыграл вничью с "Мальме" (1:1) и добыл путевку в плей-офф Лиги Европы.

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