Семак высказался о безвыигрышной серии "Зенита" в гостевых матчах еврокубков
Фото: инстаграм "Зенита"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о серии из 16 гостевых еврокубковых матчей без побед.
"Мы вообще нечасто побеждаем. В текущем розыгрыше победили один раз. Серия для нас неприятная, значит, не достойны победы", - приводит слова Семака Sports.ru.
Напомним, что вчера "Зенит" сыграл вничью с "Мальме" (1:1) и добыл путевку в плей-офф Лиги Европы.
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