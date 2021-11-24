Вагнер Лав покидает "Кайрат"

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Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав покидает клуб.

37-летний бразилец принял решение не продлевать соглашение с клубом. Завтрашняя игра Лиги конференций против "Базеля" станет последним домашним матчем Вагнера Лава в составе "Кайрата".

Бразилец перебрался в "Кайрат" летом 2020 года. За это время он провел 50 матчей и забил 21 гол.

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