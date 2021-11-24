РФС назначил арбитра на матч ЦСКА - "Зенит"

Фото: инстаграм Сергея Карасева

РФС определился с судейскими бригадами на матчи 16-го тура РПЛ.

Матч тура между ЦСКА и "Зенитом" обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Поединок пройдет в воскресенье, 28 ноября.

Фото: РФС

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