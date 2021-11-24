Агент Вагнера Лава прокомментировал будущее игрока

Фото: инстаграм Вагнера Лава

Эвандро Феррейра, агент нападающего "Кайрата" Вагнера Лава, поделился информацией о будущем своего клиента.

"Вагнер еще не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Все возможно. Произойти может что угодно", - приводит слова агента Sport24.

Ранее стало известно, что бразилец покинет "Кайрат" по окончании контракта.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Читайте также: Вагнер Лав покидает "Кайрат". | http://soccernews.ru