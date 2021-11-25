Пети раскритиковал ПСЖ после поражения от "Манчестер Сити"

Фото: твиттер ПСЖ

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре ПСЖ в матче против "Манчестер Сити" (1:2).

"Меня начинает по-настоящему раздражать поведение некоторых футболистов. Особенно это касается форвардов после потери мяча. Это вечный вопрос. После перехода Лионеля Месси много говорили о том, что Маурисио Почеттино будет трудно найти тактический баланс. Мы снова увидели это.

Однако больше всего меня бесит неуважительное отношение некоторых футболистов к партнерам по команде. Когда мы указываем на их недостатки и обязанности, эти игроки плохо реагируют. Это становится невыносимым. Мы снова увидели это несколько раз.

Мне надоело, что Почеттино защищает футболистов. Там есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется кричать. Я увидел возмутительное поведение", - приводит слова Пети RMC Sport.

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