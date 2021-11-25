"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

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"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника Фото: твиттер Goal

Руководитель по спорту и развитию в "Локомотиве" Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако стороны пока не достигли договоренности.

Отмечается, что 63-летний немец будет тренировать "МЮ" до конца сезона. Ранее клуб отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера.

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Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"

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