"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника

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Руководитель по спорту и развитию в "Локомотиве" Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако стороны пока не достигли договоренности.

Отмечается, что 63-летний немец будет тренировать "МЮ" до конца сезона. Ранее клуб отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера.

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