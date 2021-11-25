"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника
Фото: твиттер Goal
Руководитель по спорту и развитию в "Локомотиве" Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако стороны пока не достигли договоренности.
Отмечается, что 63-летний немец будет тренировать "МЮ" до конца сезона. Ранее клуб отправил в отставку Уле Гуннара Сульшера.
Читайте также: Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18