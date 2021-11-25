Цорн ушел от ответа на вопрос о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Цорна

Технический директор "Локомотива" Томас Цорн отказался говорить о возможном уходе Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед".

"Весь фокус - на игре", - ответил Цорн на вопрос о будущем Рангника.

Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить "МЮ" до конца текущего сезона, а потом станет консультантом клуба.

Сегодня "Локомотив" играет с "Лацио" в рамках групповой стадии Лиги Европы.

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