17-летний вратарь "Локомотива" побил рекорд Акинфеева в еврокубках

Фото: сайт "Локомотива"

Вратарь "Локомотива" Даниил Худяков вошел в стартовый состав на игру Лиги Европы против "Лацио".

Худяков вышел на поле в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней. Он стал самым молодым российским голкипером в еврокубках, побив рекорд Игоря Акинфеева.

Напомним, что Акинфеев дебютировал в еврокубках в возрасте 18 лет, 5 месяцев и 6 дней.

В этом сезоне Худяков провел три матча, в которых пропустил 4 гола.

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