Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца

Фото твиттер "Локомотива"

Возможный уход Ральфа Рангника из "Локомотива" никак не повлияет на сотрудничество клуба с компанией немца.

По сведениям "Спорт-Экспресс", если Рангник и возглавит "Манчестер Юнайтед", то вся его команда все равно продолжит консультировать московский клуб.

Отмечается, что будущее Рангника определится в ближайшие два дня.

Напомним, что Рангник занимает свою должность в "Локомотиве" с июля текущего года.

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