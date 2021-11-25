Четыре клуба поборются за Ляказетта

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Четыре клуба поборются за Ляказетта Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт попал в сферу интересов европейских клубов.

По сведениям Goal.com, в услугах 30-летнего француза заинтересованы "Атлетико", "Барселона", "Милан" и "Ньюкасл".

Отмечается, что все клубы хотят дождаться лета, чтобы подписать игрока в качестве свободного агента.

В этом сезоне Ляказетт провел 10 игр, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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