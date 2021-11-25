"Галатасарай" разобрался с "Марселем", "Байер" вырвал победу у "Селтика" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

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"Галатасарай" разобрался с "Марселем", "Байер" вырвал победу у "Селтика" и другие результаты 5-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа Е

"Галатасарай" Турция - "Марсель" Франция 4:2

Голы: Чикылдэу, 12 - 1:0, Чалета-Цар (аг), 30 - 2:0, Фегули, 64 - 3:0, Милик, 68 - 3:1, Бабел, 83 - 4:1, Милик, 85 - 4:2

"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Луйиндама, 82), Актюркоглу (Бабел, 82), Элмаз, Антальялы, Чикылдэу (Моруцан, 51), Кутлу, Диань (Мохамед, 90).

"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 63), Милик, Дьенг.


Группа F

"Мидтьюлланд" Дания - "Брага" Португалия 3:2

Голы: Святченко, 2 - 1:0, Рикарду Орта, 43 - 1:1, Исаксен, 48 - 2:1, Галено, 85 - 2:2, Эвандер (пен), 90 - 3:2

"Мидтьюлланд": Лессль, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 73), Эвандер, Нвадике (Каюсте, 88), Систо (Станге, 88), Исаксен, Жуниор Брумадо (Шарлес, 72).

"Брага": Тиагу Са, Ян Коуто, Оливейра, Бруну Родригеш (Моура, 72), Диогу Лейте, Андре Каштру (Шикинью, 57), Лукас Минейро, Медейруш (Абель Руис, 72), Рикарду Орта, Галено, Витор Оливейра (Марио Гонсалес, 72).


"Црвена Звезда" Сербия - "Лудогорец" Болгария 1:0

Гол: Иванич, 57 - 1:0

"Црвена Звезда": Борян, Гайич, Драгович, Панков, Эракович, Срнич, Канга (Саного, 82), Иванич, Петрович (Крстичич, 67), Катаи (Бен-Набуан, 46), Павков (Лазетич, 81).

"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Терзиев, Пинас, Тшибота (Ротарю, 77), Баджи (Митков, 88), Гонсалвес (Кафумана, 65), Янков, Сотириу, Десподов (Ману, 65).


Группа G

"Байер" Германия - "Селтик" Шотландия 3:2

Голы: Андрих, 16 - 1:0, Юранович (пен), 40 - 1:1, Жота, 56 - 1:2, Андрих, 82 - 2:2, Диаби, 87 - 3:2

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 75), Андрих, Паласиос, Адли, Виртц (Тапсоба, 89), Диаби, Паулиньо (Амири, 75).

"Селтик": Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш, Юранович, Форрест (Абада, 72), Битон (Маккарти, 76), Макгрегор, Тернбулл, Фурухаси (Айети, 76), Жота (Джонстон, 72).


"Бетис" Испания - "Ференцварош" Венгрия 2:0

Голы: Тельо, 5 - 1:0, Каналес, 52 - 2:0

"Бетис": Браво (Руй Силва, 72), Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Миранда, Хоакин (Лайнес, 72), Каналес, Родригес, Тельо, Иглесиас, Гонсалес (Гуардадо, 67).

"Ференцварош": Дибус, Ботка (Уинго, 79), Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Чабрая, Вечеи (Лаидуни, 71), Сакариассен (Гаврич, 88), Лончар, Нген (Санто, 88), Ммаэ (Мак, 71).


Группа H

"Динамо" Загреб Хорватия - "Генк" Бельгия 1:1

Голы: Менало, 35 - 1:0, Угбо, 45 - 1:1

"Динамо" Загреб: Ливакович, Мохаррами (Булат, 87), Теофиль-Катрин, Шутало, Франьич, Адеми (Гояк, 76), Мишич, Иванушец, Менало (Шпикич, 69), Петкович (Чоп, 87), Оршич (Андрич, 76).

"Генк": Вандевордт, Пресиадо, Садик, Маккензи, Артеага, Грошовски, Эйтинг (Торстведт, 67), Хейнен, Бонгонда, Угбо, Ито (Пэйнтсил, 67).   


"Рапид" Вена Австрия - "Вест Хэм" Англия 0:2

Голы: Ярмоленко, 39 - 0:1, Нобл (пен), 45 - 0:2

"Рапид" Вена: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59), Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59), Аразе (Балло, 75).

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78), Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 65).

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