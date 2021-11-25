"Галатасарай" разобрался с "Марселем", "Байер" вырвал победу у "Селтика" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа Е
"Галатасарай" Турция - "Марсель" Франция 4:2
Голы: Чикылдэу, 12 - 1:0, Чалета-Цар (аг), 30 - 2:0, Фегули, 64 - 3:0, Милик, 68 - 3:1, Бабел, 83 - 4:1, Милик, 85 - 4:2
"Галатасарай": Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Луйиндама, 82), Актюркоглу (Бабел, 82), Элмаз, Антальялы, Чикылдэу (Моруцан, 51), Кутлу, Диань (Мохамед, 90).
"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 63), Милик, Дьенг.
Группа F
"Мидтьюлланд" Дания - "Брага" Португалия 3:2
Голы: Святченко, 2 - 1:0, Рикарду Орта, 43 - 1:1, Исаксен, 48 - 2:1, Галено, 85 - 2:2, Эвандер (пен), 90 - 3:2
"Мидтьюлланд": Лессль, Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо, Паулиньо Силва (Дюр, 73), Эвандер, Нвадике (Каюсте, 88), Систо (Станге, 88), Исаксен, Жуниор Брумадо (Шарлес, 72).
"Брага": Тиагу Са, Ян Коуто, Оливейра, Бруну Родригеш (Моура, 72), Диогу Лейте, Андре Каштру (Шикинью, 57), Лукас Минейро, Медейруш (Абель Руис, 72), Рикарду Орта, Галено, Витор Оливейра (Марио Гонсалес, 72).
"Црвена Звезда" Сербия - "Лудогорец" Болгария 1:0
Гол: Иванич, 57 - 1:0
"Црвена Звезда": Борян, Гайич, Драгович, Панков, Эракович, Срнич, Канга (Саного, 82), Иванич, Петрович (Крстичич, 67), Катаи (Бен-Набуан, 46), Павков (Лазетич, 81).
"Лудогорец": Падт, Икоко, Пластун, Терзиев, Пинас, Тшибота (Ротарю, 77), Баджи (Митков, 88), Гонсалвес (Кафумана, 65), Янков, Сотириу, Десподов (Ману, 65).
Группа G
"Байер" Германия - "Селтик" Шотландия 3:2
Голы: Андрих, 16 - 1:0, Юранович (пен), 40 - 1:1, Жота, 56 - 1:2, Андрих, 82 - 2:2, Диаби, 87 - 3:2
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 75), Андрих, Паласиос, Адли, Виртц (Тапсоба, 89), Диаби, Паулиньо (Амири, 75).
"Селтик": Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш, Юранович, Форрест (Абада, 72), Битон (Маккарти, 76), Макгрегор, Тернбулл, Фурухаси (Айети, 76), Жота (Джонстон, 72).
"Бетис" Испания - "Ференцварош" Венгрия 2:0
Голы: Тельо, 5 - 1:0, Каналес, 52 - 2:0
"Бетис": Браво (Руй Силва, 72), Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Миранда, Хоакин (Лайнес, 72), Каналес, Родригес, Тельо, Иглесиас, Гонсалес (Гуардадо, 67).
"Ференцварош": Дибус, Ботка (Уинго, 79), Блажич, Ковачевич, Ммаэ, Чабрая, Вечеи (Лаидуни, 71), Сакариассен (Гаврич, 88), Лончар, Нген (Санто, 88), Ммаэ (Мак, 71).
Группа H
"Динамо" Загреб Хорватия - "Генк" Бельгия 1:1
Голы: Менало, 35 - 1:0, Угбо, 45 - 1:1
"Динамо" Загреб: Ливакович, Мохаррами (Булат, 87), Теофиль-Катрин, Шутало, Франьич, Адеми (Гояк, 76), Мишич, Иванушец, Менало (Шпикич, 69), Петкович (Чоп, 87), Оршич (Андрич, 76).
"Генк": Вандевордт, Пресиадо, Садик, Маккензи, Артеага, Грошовски, Эйтинг (Торстведт, 67), Хейнен, Бонгонда, Угбо, Ито (Пэйнтсил, 67).
"Рапид" Вена Австрия - "Вест Хэм" Англия 0:2
Голы: Ярмоленко, 39 - 0:1, Нобл (пен), 45 - 0:2
"Рапид" Вена: Гартлер, Стойкович, Хофманн, Айву, Морманн, Кнасмюлльнер (Грюлль, 59), Петрович, Любичич (Граховац, 90), Фунтас (Штрунц, 90), Китагава (Кара, 59), Аразе (Балло, 75).
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку (Фредерикс, 78), Нобл, Лансини (Форнальс, 65), Влашич (Перкинс, 78), Соучек (Крал, 65), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 65).
Читайте также: "Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца
-
"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника
-
Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
-
Источник: Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака"
Лента новостей
-
"Галатасарай" разобрался с "Марселем", "Байер" вырвал победу у "Селтика" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
-
"Тоттенхэм" проиграл "Муре" в Лиге конференций
-
"Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы
-
Четыре клуба поборются за Ляказетта
-
Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца
-
"Манчестер Сити" не намерен отпускать Стерлинга зимой
-
17-летний вратарь "Локомотива" побил рекорд Акинфеева в еврокубках
-
Цорн ушел от ответа на вопрос о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Черчесов: "Мы всегда готовы к общению с Карпиным"
-
Месси высказался о годовщине смерти Марадоны
-
"Манчестер Юнайтед" еще не договорился с "Локомотивом" о переходе Рангника
-
Пети раскритиковал ПСЖ после поражения от "Манчестер Сити"
-
"Милан" уже в самое ближайшее время продлит контракт с Пиоли
-
Черчесов поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020
-
Гвардиола рассказал, почему решил выпустить Зинченко против ПСЖ
-
"Барселона" столкнулась со сложностями в продлении контракта с Араухо
-
Агент Бэйла высказался о состоянии игрока в Мадриде
-
"Барселона" уволила главу медицинской службы
-
Источник: Ральф Рангник согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0