Гисдоль прокомментировал поражение от "Лацио"

Фото: инстаграм "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Маркус Гисдоль подвел итоги матча Лиги Европы против "Лацио" (0:3).

"Для начала я бы хотел поблагодарить наших фанатов, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды. Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные футболисты.

Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких играх смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне", - приводит слова Гисдоля "Чемпионат".

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