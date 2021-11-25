"Манчестер Юнайтед" нацелился на Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича

"Манчестер Юнайтед" намерен побороться за нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

По сведениям Daily Mail, на 21-летнего футболиста также претендуют "Милан", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

Контракт Влаховича с клубом действует до 2023 года и игрок отказался от продления. "Фиорентина" готова продать его за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Влаховича 12 голов и два ассиста в 14 играх.

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