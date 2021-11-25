Баринов не поможет "Локомотиву" в матче с "Марселем"

Фото: инстаграм Баринова

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов пропустит игру заключительного тура групповой стадии Лиги Европы против "Марселя".

25-летний игрок получил желтую карточку в матче с "Лацио" (0:3), которая стала для него 3-й в текущем розыгрыше турнира.

Таким образом, Баринов вынужден будет пропустить матч из-за перебора карточек.

Поединок против "Марселя" запланирован на 9 декабря.

Читайте также: "Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru