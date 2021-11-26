Черчесов высказался об отсутствии Дзюбы в составе сборной России

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, что Артема Дзюбу не вызывают в национальную команду.

"Мог бы помочь Дзюба с Хорватией? Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, так как игра уже прошла и завершилась поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команде в Сплите. Однако, опять же, рассуждать об этом долго смысла нет - вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию - почему его нет, ведь он бы помог в игре против Хорватии.

Необходимо просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда", - приводит слова Черчесова "Комсомольская правда".

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