"Лион", "Лестер" и "Монако" одержали победы и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

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"Лион", "Лестер" и "Монако" одержали победы и другие результаты 5-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа A

"Рейнджерс" Шотландия - "Спарта" Прага Чехия 2:0

Голы: Морелос, 15 - 1:0, Морелос, 48 - 2:0

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Дэвис (Ландстрем, 89), Камара, Арибо (Арфилд, 81), Хаджи (Паттерсон, 66), Морелос, Кент (Сакала, 81).

"Спарта" Прага: Голец, Визнер, Панак, Крейчи, Ганцко, Крейчи (Карабец, 59), Павелка, Гараслин (Моберг-Карлссон, 59), Сачек, Минчев (Дочкал, 58), Гложек (Пулкраб, 85).


"Брондбю" Дания - "Лион" Франция 1:3

Голы: Уре, 50 - 1:0, Шерки, 57 - 1:1, Шерки, 66 - 1:2, Слимани, 76 - 1:3

"Брондбю": Хермансен, Бруус, Макше, Тшиембе, Хеггхейм (Рустед, 81), Риверос (Менса, 63), Радошевич (Каппис, 75), Греве (Слиман, 63), Френдруп, Хедлунд, Уре (Дивкович, 75).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Фогель, 87), Да Сильва, Лукеба, Энрике, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 74), Кеита (Какре, 75), Шерки, Слимани, Дембеле (Лукас Пакета, 74), Кадевере (Токо-Экамби, 75).   


Группа B

ПСВ Нидерланды - "Штурм" Австрия 2:0

Голы: Винисиус (пен), 45 - 1:0, Брума, 55 - 2:0

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи (Обиспо, 58), Мауро Жуниор, Гетце (ван Гинкел, 70), Гутьеррес (Проппер, 70), Сангаре, Брума, Доан (Антониссе, 87), Винисиус (Вертессен, 58).

"Штурм": Зибенхандль, Вютрих (Гайрхофер, 75), Аффенгрубер, Данте (Газибегович, 46), Куэн (Прасс, 62), Горенц-Станкович (Боркович, 62), Любич, Саркария, Егер, Янчер, Йебоа (Ньянгбо, 62).


"Монако" Монако - "Реал Сосьедад" Испания 2:1

Голы: Фолланд, 28 - 1:0, Исак, 35 - 1:1, Фофана, 37 - 2:1

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68), Кайо Энрике, Головин (Матазо, 90), Жан Лукас, Диоп (Желсон Мартинш, 76), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 76), Фолланд (Матсима, 90).

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Сильва (Барренечеа, 46), Мерино (Турриентес, 66), Субименди, Янузай (Порту, 75), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль.

Удаление: Фофана (89).


Группа С

"Лестер" Англия - "Легия" Польша 3:1

Голы: Дака, 11 - 1:0, Мэддисон, 21 - 2:0, Младенович, 26 - 2:1, Ндиди, 33 - 3:1

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон (Перес, 63), Сумаре (Дьюзбери-Холл, 62), Барнс, Дака (Ихеаначо, 85), Лукман (Олбрайтон, 84).

"Легия": Мишта, Юри Рибейру, Енджейчик, Йоханссон (Головня, 46), Ветеска, Младенович (Скибицки, 71), Андре Мартинш (Челхака, 71), Слиш, Лукиньяс (Пекхарт, 78), Эмрели (Влодарчик, 78), Мучи.  


Группа D

"Олимпиакос" Греция - "Фенербахче" Турция 1:0

Гол: Соарес, 89 - 1:0

"Олимпиакос": Вацлик, Лала, Папастатопулос (Ба, 25), Сиссе, Рябчук, Мвила, Масурас (Вальбуэна, 68), Камара (Бухалакис, 46), Эль-Араби (Соарес, 81), Оньекуру (Рони Лопеш, 46), Камара.

"Фенербахче": Озер, Тиссеран, Ким Мин Чжэ, Новак (Салаи, 78), Соса, Зайц (Майер, 65), Яндаш (Гюмюшкая, 90), Осейи-Сэмюэл, Кахведжи (Пелкас, 65), Бериша, Росси (Кадиоглу, 78).


"Айнтрахт" Германия - "Антверпен" Бельгия 2:2

Голы: Камада, 12 - 1:0, Наингголан, 33 - 1:1, Саматта, 88 - 1:2, Пасиенсия, 90 - 2:2

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер, Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу, Камада (Пасиенсия, 90), Якич (Роде, 90), Линдстрем (Хеуге, 78), Борре (Ламмерс, 69).

"Антверпен": Бюте, де Лат, Десолей, Диниш Алмейда, Вайнс, Наингголан, Верстрате, Двомо (Юсуф, 67), Саматта, Фишер (Эггештайн, 76), Фрай.  

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