Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед"

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Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник близок к назначению тренером "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает "Чемпионат", 63-летний немец уже прибыл в Англию для завершения сделки.

Отмечается, что в пятницу, 26 ноября, "Локомотив" должен официально объявить об уходе Рангника.

Ожидается, что Рангник будет тренировать "МЮ" до конца сезона, а потом станет консультантом клуба.

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