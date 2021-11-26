Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед"

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Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед" Фото: твиттер Goal

Руководитель спортивного департамента "Локомотива" Ральф Рангник близок к назначению тренером "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает "Чемпионат", 63-летний немец уже прибыл в Англию для завершения сделки.

Отмечается, что в пятницу, 26 ноября, "Локомотив" должен официально объявить об уходе Рангника.

Ожидается, что Рангник будет тренировать "МЮ" до конца сезона, а потом станет консультантом клуба.

Читайте также: Компания Рангника продолжит консультировать "Локомотив", несмотря на будущее немца. | http://soccernews.ru
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