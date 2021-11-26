Все украинские клубы вылетели из еврокубков

Фото: твиттер УЕФА

Все украинские клубы лишились шансов на евровесну.

За тур до конца групповой стадии Лиги Чемпионов "Шахтер" и киевское "Динамо" не имеют шансов подняться выше четвертого места. На данный момент у обоих клубов по одному очку.

Ранее "Заря" потерпела поражение от "Ромы" (0:4) в Лиге конференций. Украинский клуб идет третьим в группе, однако отставание от второго места составляет 4 очка.

Читайте также: "Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций. | http://soccernews.ru