Успехи "Спартака", "Монако" и "Байера", позор "Локомотива": все результаты 5-го тура Лиги Европы
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Группа A
"Рейнджерс" Шотландия - "Спарта" Прага Чехия 2:0
Голы: Морелос, 15 - 1:0, Морелос, 48 - 2:0
"Брондбю" Дания - "Лион" Франция 1:3
Голы: Уре, 50 - 1:0, Шерки, 57 - 1:1, Шерки, 66 - 1:2, Слимани, 76 - 1:3
Турнирное положение: "Лион" (15), "Рейнджерс" (7), "Спарта" (4), "Брондбю" (2).
Группа B
ПСВ Нидерланды - "Штурм" Австрия 2:0
Голы: Винисиус (пен), 45 - 1:0, Брума, 55 - 2:0
"Монако" Монако - "Реал Сосьедад" Испания 2:1
Голы: Фолланд, 28 - 1:0, Исак, 35 - 1:1, Фофана, 37 - 2:1
Турнирное положение: "Монако" (11), ПСВ (8), "Реал Сосьедад" (6), "Штурм" (1).
Группа С
"Лестер" Англия - "Легия" Польша 3:1
Голы: Дака, 11 - 1:0, Мэддисон, 21 - 2:0, Младенович, 26 - 2:1, Ндиди, 33 - 3:1
"Спартак" Россия – "Наполи" Италия - 2:1 (2:0)
Голы: Соболев, 3 (с пенальти) - 1:0, Соболев, 28 - 2:0, Элмаз, 64 - 2:1
Турнирное положение: "Лестер" (8), "Спартак" (7), "Наполи" (7), "Легия" (6).
Группа D
"Олимпиакос" Греция - "Фенербахче" Турция 1:0
Гол: Соарес, 89 - 1:0
"Айнтрахт" Германия - "Антверпен" Бельгия 2:2
Голы: Камада, 12 - 1:0, Наингголан, 33 - 1:1, Саматта, 88 - 1:2, Пасиенсия, 90 - 2:2
Турнирное положение: "Айнтрахт" (11), "Олимпиакос" (9), "Фенербахче" (5), "Антверпен" (2).
Группа Е
"Галатасарай" Турция - "Марсель" Франция 4:2
Голы: Чикылдэу, 12 - 1:0, Чалета-Цар (аг), 30 - 2:0, Фегули, 64 - 3:0, Милик, 68 - 3:1, Бабел, 83 - 4:1, Милик, 85 - 4:2
"Локомотив" Россия - "Лацио" Италия 0:3
Голы: Иммобиле (пен), 56 - 0:1, Иммобиле (пен), 63 - 0:2, Педро, 87 - 0:3
Турнирное положение: "Галатасарай" (11), "Лацио" (8), "Марсель" (4), "Локомотив" (2).
Группа F
"Мидтьюлланд" Дания - "Брага" Португалия 3:2
Голы: Святченко, 2 - 1:0, Рикарду Орта, 43 - 1:1, Исаксен, 48 - 2:1, Галено, 85 - 2:2, Эвандер (пен), 90 - 3:2
"Црвена Звезда" Сербия - "Лудогорец" Болгария 1:0
Гол: Иванич, 57 - 1:0
Турнирное положение: "Црвена Звезда" (10), "Брага" (9), "Мидтьюлланд" (8), "Лудогорец" (1).
Группа G
"Байер" Германия - "Селтик" Шотландия 3:2
Голы: Андрих, 16 - 1:0, Юранович (пен), 40 - 1:1, Жота, 56 - 1:2, Андрих, 82 - 2:2, Диаби, 87 - 3:2
"Бетис" Испания - "Ференцварош" Венгрия 2:0
Голы: Тельо, 5 - 1:0, Каналес, 52 - 2:0
Турнирное положение: "Байер" (13), "Бетис" (10), "Селтик" (6), "Ференцварош" (0).
Группа H
"Динамо" Загреб Хорватия - "Генк" Бельгия 1:1
Голы: Менало, 35 - 1:0, Угбо, 45 - 1:1
"Рапид" Вена Австрия - "Вест Хэм" Англия 0:2
Голы: Ярмоленко, 39 - 0:1, Нобл (пен), 45 - 0:2
Турнирное положение: Вест Хэм" (13), "Динамо" Загреб (7), "Генк" (5), "Рапид" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0