Успехи "Спартака", "Монако" и "Байера", позор "Локомотива": все результаты 5-го тура Лиги Европы

Теги спартак москвалокомотив москвалационаполимонаковест хэм юнайтедлионлестер сити

Успехи "Спартака", "Монако" и "Байера", позор "Локомотива": все результаты 5-го тура Лиги ЕвропыФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа A

"Рейнджерс" Шотландия - "Спарта" Прага Чехия 2:0
Голы: Морелос, 15 - 1:0, Морелос, 48 - 2:0  

"Брондбю" Дания - "Лион" Франция 1:3
Голы: Уре, 50 - 1:0, Шерки, 57 - 1:1, Шерки, 66 - 1:2, Слимани, 76 - 1:3

Турнирное положение: "Лион" (15), "Рейнджерс" (7), "Спарта" (4), "Брондбю" (2).


Группа B

ПСВ Нидерланды - "Штурм" Австрия 2:0
Голы: Винисиус (пен), 45 - 1:0, Брума, 55 - 2:0

"Монако" Монако - "Реал Сосьедад" Испания 2:1
Голы: Фолланд, 28 - 1:0, Исак, 35 - 1:1, Фофана, 37 - 2:1

Турнирное положение: "Монако" (11), ПСВ (8), "Реал Сосьедад" (6), "Штурм" (1).


Группа С

"Лестер" Англия - "Легия" Польша 3:1
Голы: Дака, 11 - 1:0, Мэддисон, 21 - 2:0, Младенович, 26 - 2:1, Ндиди, 33 - 3:1

"Спартак" Россия – "Наполи" Италия - 2:1 (2:0)
Голы: Соболев, 3 (с пенальти) - 1:0, Соболев, 28 - 2:0, Элмаз, 64 - 2:1

Турнирное положение: "Лестер" (8), "Спартак" (7), "Наполи" (7), "Легия" (6).


Группа D

"Олимпиакос" Греция - "Фенербахче" Турция 1:0
Гол: Соарес, 89 - 1:0

"Айнтрахт" Германия - "Антверпен" Бельгия 2:2
Голы: Камада, 12 - 1:0, Наингголан, 33 - 1:1, Саматта, 88 - 1:2, Пасиенсия, 90 - 2:2

Турнирное положение: "Айнтрахт" (11), "Олимпиакос" (9), "Фенербахче" (5), "Антверпен" (2).


Группа Е

"Галатасарай" Турция - "Марсель" Франция 4:2
Голы: Чикылдэу, 12 - 1:0, Чалета-Цар (аг), 30 - 2:0, Фегули, 64 - 3:0, Милик, 68 - 3:1, Бабел, 83 - 4:1, Милик, 85 - 4:2

"Локомотив" Россия - "Лацио" Италия 0:3
Голы: Иммобиле (пен), 56 - 0:1, Иммобиле (пен), 63 - 0:2, Педро, 87 - 0:3

Турнирное положение: "Галатасарай" (11), "Лацио" (8), "Марсель" (4), "Локомотив" (2).


Группа F

"Мидтьюлланд" Дания - "Брага" Португалия 3:2
Голы: Святченко, 2 - 1:0, Рикарду Орта, 43 - 1:1, Исаксен, 48 - 2:1, Галено, 85 - 2:2, Эвандер (пен), 90 - 3:2

"Црвена Звезда" Сербия - "Лудогорец" Болгария 1:0
Гол: Иванич, 57 - 1:0

Турнирное положение: "Црвена Звезда" (10), "Брага" (9), "Мидтьюлланд" (8), "Лудогорец" (1).


Группа G

"Байер" Германия - "Селтик" Шотландия 3:2
Голы: Андрих, 16 - 1:0, Юранович (пен), 40 - 1:1, Жота, 56 - 1:2, Андрих, 82 - 2:2, Диаби, 87 - 3:2

"Бетис" Испания - "Ференцварош" Венгрия 2:0
Голы: Тельо, 5 - 1:0, Каналес, 52 - 2:0

Турнирное положение: "Байер" (13), "Бетис" (10), "Селтик" (6), "Ференцварош" (0).


Группа H

"Динамо" Загреб Хорватия - "Генк" Бельгия 1:1
Голы: Менало, 35 - 1:0, Угбо, 45 - 1:1

"Рапид" Вена Австрия - "Вест Хэм" Англия 0:2
Голы: Ярмоленко, 39 - 0:1, Нобл (пен), 45 - 0:2

Турнирное положение: Вест Хэм" (13), "Динамо" Загреб (7), "Генк" (5), "Рапид" (3).

Читайте также: "Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 ноября

Главные новости дня: 25 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов