Главные новости дня: 25 ноября

Фото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 ноября.

"Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы.

Со всеми результатами 5-го тура Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Назван игрок недели в Лиге чемпионов.

Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Россия почти догнала Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА.

Названы претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards.

Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака".

"Зенит" поспорит с двумя клубами Серии А за Алексея Миранчука.

Ральф Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

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