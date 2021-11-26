Главные новости дня: 25 ноября

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Главные новости дня: 25 ноябряФото: твиттер УЕФА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 25 ноября.

"Лацио" разгромил "Локомотив" в Лиге Европы.

Со всеми результатами 5-го тура Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Назван игрок недели в Лиге чемпионов.

Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Россия почти догнала Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА.

Названы претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards.

Арабские инвесторы могут купить другой московский клуб вместо "Спартака".

"Зенит" поспорит с двумя клубами Серии А за Алексея Миранчука.

Ральф Рангник прибыл в Англию для завершения перехода в "Манчестер Юнайтед".

"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Лион", "Лестер" и "Монако" одержали победы и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

"Лион", "Лестер" и "Монако" одержали победы и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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