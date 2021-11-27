"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"

Теги валенсиярайо вальекано

"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"Фото: твиттер "Валенсии"

В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Райо Вальекано".

Отметим, что россиянин Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.

"Райо Вальекано" поднялся на пятое место, "Валенсия" - на девятое.

"Валенсия" - "Райо Вальекано" 1:1

Голы: Солер (пен), 19 - 1:0, Паласон, 64 - 1:1

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон (Куандреди, 88), Васс (Муса, 82), Гедеш (Макси Гомес, 62), Дуро (Маркос Андре, 88), Элдер Кошта (Черышев, 82).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Посо, 59), Комесанья, Оскар Валентин (Родригес, 90), Гвардиола (Бебе, 79), Паласон (Мартин, 79).   

Читайте также: "Сельта" на выезде переиграла "Алавес". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов