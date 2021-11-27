"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Райо Вальекано".
Отметим, что россиянин Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте.
"Райо Вальекано" поднялся на пятое место, "Валенсия" - на девятое.
"Валенсия" - "Райо Вальекано" 1:1
Голы: Солер (пен), 19 - 1:0, Паласон, 64 - 1:1
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон (Куандреди, 88), Васс (Муса, 82), Гедеш (Макси Гомес, 62), Дуро (Маркос Андре, 88), Элдер Кошта (Черышев, 82).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Посо, 59), Комесанья, Оскар Валентин (Родригес, 90), Гвардиола (Бебе, 79), Паласон (Мартин, 79).
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