Спаллетти снова высказался о своем конфликте с Виторией
Фото: инстаграм "Наполи"
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти снова высказался об инциденте с тренером "Спартака" Руем Виторией.
Напомним, что после матча Лиги Европы, который завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, Спаллетти отказался пожать руку Витории.
"Если тренер не жмет мне руку и не приветствует меня на своем стадионе перед игрой, то это оскорбление. Однако все обвиняют меня", - приводит слова Спаллетти Football Italia.
Читайте также: Спаллетти жёстко раскритиковал "Спартак". | http://soccernews.ru
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