Спаллетти снова высказался о своем конфликте с Виторией

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Спаллетти снова высказался о своем конфликте с Виторией Фото: инстаграм "Наполи"

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти снова высказался об инциденте с тренером "Спартака" Руем Виторией.

Напомним, что после матча Лиги Европы, который завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, Спаллетти отказался пожать руку Витории.

"Если тренер не жмет мне руку и не приветствует меня на своем стадионе перед игрой, то это оскорбление. Однако все обвиняют меня", - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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