Рамос высказался о своем восстановлении после травмы

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о ходе своего восстановления после повреждения.

Напомним, что Рамос все еще не дебютировал за парижан.

"Есть трудные моменты, моменты одиночества, когда часами занимаешься в тренажерке с физиотерапевтом, фитнесс-тренером. Постоянно возникают негативные мысли, из-за которых иногда начинаешь сомневаться в себе. Я верил в себя и в упорный труд. Я сконцентрирован на том, чтобы отплатить ПСЖ за доверие. Я надеюсь достичь своей лучшей формы.

Думаю, я смогу играть еще 4-5 лет. Самое главное, что у меня в голове все в порядке. Надеюсь, больше у меня не будет травм", - приводит слова Рамоса Marca.

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