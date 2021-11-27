"Бавария" минимально переиграла "Арминию"
Фото: твиттер "Баварии"
В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Арминией".
Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "Боруссию" на одно очко. "Арминия" идет предпоследней.
"Бавария" - "Арминия" 1:0
Гол: Сане, 71 - 1:0
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 90), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 56), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 71).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде (де Медина, 78), Притль, Шопф (Зерра, 90), Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава, Виммер (Хак, 64), Клос (Ласм, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20