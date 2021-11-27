"Бавария" минимально переиграла "Арминию"

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"Бавария" минимально переиграла "Арминию"Фото: твиттер "Баварии"

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Арминией".

Мюнхенский клуб лидирует в чемпионате, опережая "Боруссию" на одно очко. "Арминия" идет предпоследней.

"Бавария" - "Арминия" 1:0

Гол: Сане, 71 - 1:0

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 90), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 56), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 71).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде (де Медина, 78), Притль, Шопф (Зерра, 90), Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава, Виммер (Хак, 64), Клос (Ласм, 78).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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