Тренер "Монако" оценил важность Головина для команды

Теги монакоалександр головиннико ковач

Тренер "Монако" оценил важность Головина для команды Фото: инстаграм Головина

Наставник "Монако" Нико Ковач высказался о хавбеке команды Александре Головине.

"Головин - важный футболист для "Монако". У каждой команды есть лидер. "Барселона" без Месси - другая команда. Состав тот же, однако выделяющегося футболиста нет", - приводит слова Ковача RMC Sport.

В этом сезоне на счету Головина три гола и четыре ассиста в 17 играх.

Читайте также: Головин останется в "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" минимально переиграла "Арминию"

"Бавария" минимально переиграла "Арминию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов