Тренер "Монако" оценил важность Головина для команды

Фото: инстаграм Головина

Наставник "Монако" Нико Ковач высказался о хавбеке команды Александре Головине.

"Головин - важный футболист для "Монако". У каждой команды есть лидер. "Барселона" без Месси - другая команда. Состав тот же, однако выделяющегося футболиста нет", - приводит слова Ковача RMC Sport.

В этом сезоне на счету Головина три гола и четыре ассиста в 17 играх.

Читайте также: Головин останется в "Монако". | http://soccernews.ru