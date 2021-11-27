Гончаренко прокомментировал ничью с "Химками"

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Гончаренко прокомментировал ничью с "Химками" Фото: инстаграм "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о ничьей с "Химками" (3:3).

"Мы просто безобразно провели второй тайм. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, что соперник сдался, однако "Химки" вышли на второй тайм и изменили игру.

Когда стали проигрывать, мы ускорили игру, сразу забегали, начали лучше делать передачи. Однако три гола пропустить - это очень много. Трудно сказать, почему так произошло, потому что у нас есть опытные ребята. Возможно, поле было тяжелым в плане контроля мяча.

Незабитый пенальти Крыховяка? Пенальти - это вообще наша какая-то беда. Мы меняем бьющих, однако много футболистов, которые не забивают пенальти. Повреждение Кордобы? Информации пока нет, однако боюсь, что в этом году он больше не сыграет", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".

Читайте также: "Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами. | http://soccernews.ru
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