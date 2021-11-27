Рангник хочет забрать с собой в "Манчестер Юнайтед" хавбека "Локомотива"

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Рангник хочет забрать с собой в "Манчестер Юнайтед" хавбека "Локомотива" Фото: инстаграм Баринова

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Talksport, Ральф Рангник в случае назначения на пост тренера "Манчестер Юнайтед" хочет забрать Баринова в английский клуб.

Напомним, что сейчас Рангник является руководителем спортивного департамента "Локомотива".

Контракт Баринова с "Локомотивом" истекает в 2023 году. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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