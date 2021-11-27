Рангник хочет забрать с собой в "Манчестер Юнайтед" хавбека "Локомотива"
Фото: инстаграм Баринова
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Talksport, Ральф Рангник в случае назначения на пост тренера "Манчестер Юнайтед" хочет забрать Баринова в английский клуб.
Напомним, что сейчас Рангник является руководителем спортивного департамента "Локомотива".
Контракт Баринова с "Локомотивом" истекает в 2023 году. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18