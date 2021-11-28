"Белененсиш" вышел на матч против "Бенфики" вдевятером, двое из них - вратари

Фото: сайт "Белененсиша"

"Белененсиш" выставил в стартовом составе на матч с "Бенфикой" 9 человек.

Это все игроки, попавшие в заявку на игру. Катастрофическая нехватка футболистов в команде связана со вспышкой коронавируса.

Отметим, что на поле вышли сразу два вратаря, один из которых занял позицию правого защитника.

После первого тайма "Белененсиш" проигрывает со счетом 0:7.

Читайте также: "Бавария" приняла жесткое решение по игрокам, которые не вакцинировались от коронавируса. | http://soccernews.ru