"Интер" добыл победу над "Венецией"

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"Интер" добыл победу над "Венецией"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Интер" победил "Венецию".

"Интер" продолжает занимать третье место, "Венеция" - 15-е.

"Венеция" - "Интер" 0:2

Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Мартинес (пен), 90 - 0:2

"Венеция": Ромеро, Маццокки (Юнсен, 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 71), Ампаду (Чрнигой, 84), Кийин, Бузио, Араму (Анри, 71), Окереке (Форте, 84).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 71), Шкриньяр, Димарко, Бастони, Перишич (Д`Амброзио, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 58), Джеко.

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