"Интер" добыл победу над "Венецией"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Интер" победил "Венецию".
"Интер" продолжает занимать третье место, "Венеция" - 15-е.
"Венеция" - "Интер" 0:2
Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Мартинес (пен), 90 - 0:2
"Венеция": Ромеро, Маццокки (Юнсен, 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 71), Ампаду (Чрнигой, 84), Кийин, Бузио, Араму (Анри, 71), Окереке (Форте, 84).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 71), Шкриньяр, Димарко, Бастони, Перишич (Д`Амброзио, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 58), Джеко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17