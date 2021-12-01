Грилиш рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"
Хавбек "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед".
"Я был очень близок к этому, однако в итоге не сложилось. Мы встречались с "МЮ" во время предсезонки, это была суббота, а уже в кубковом матче я не должен был участвовать. Однако после матча с "МЮ" я сказал директору и своему агенту, что в том случае, если я сейчас не уйду, то подпишу новый контракт.
Я пришел в офис вместе со своей собакой во вторник, подписал соглашение и в тот же день сыграл в кубке. Мы согласовали отступные, так что ситуация была выигрышной для обеих сторон. Если бы меня выкупили, это означало бы, что я провел отличный сезон, а "Вилла" получила 100 миллионов фунтов", - приводит слова Грилиша The Telegraph.
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|27
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18