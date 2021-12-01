Фото: инстаграм "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Я был очень близок к этому, однако в итоге не сложилось. Мы встречались с "МЮ" во время предсезонки, это была суббота, а уже в кубковом матче я не должен был участвовать. Однако после матча с "МЮ" я сказал директору и своему агенту, что в том случае, если я сейчас не уйду, то подпишу новый контракт.

Я пришел в офис вместе со своей собакой во вторник, подписал соглашение и в тот же день сыграл в кубке. Мы согласовали отступные, так что ситуация была выигрышной для обеих сторон. Если бы меня выкупили, это означало бы, что я провел отличный сезон, а "Вилла" получила 100 миллионов фунтов", - приводит слова Грилиша The Telegraph.

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