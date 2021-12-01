"Барселона" согласовала условия личного контракта с Торресом

Теги барселонаманчестер ситиферран торрестрансферы

"Барселона" согласовала условия личного контракта с ТорресомФото: инстаграм Торреса

"Барселона" продолжает работать над трансфером вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Как сообщает RAC1, каталонцы согласовали с 21-летним футболистом контракт сроком на 5 лет.

Отмечается, что получать Торрес будет меньше, чем в "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Торрес принял участие в 7 матчах, забил три гола и отдал один ассист.

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