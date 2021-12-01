Фати хочет сыграть против "Баварии", если у "Барселоны" возникнут проблемы по ходу матча

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Фати хочет сыграть против "Баварии", если у "Барселоны" возникнут проблемы по ходу матча Фото: твиттер "Барселоны"

Участие вингера "Барселоны" Ансу Фати в игре Лиги Чемпионов против "Баварии" находится под вопросом.

Как сообщает Diario Sport, футболист старается успеть восстановиться к матчу. Он хотел бы помочь "Барсе", если у команды возникнут проблемы по ходу встречи. Однако в клубе опасаются рецидива травмы.

На данный момент Фати не занимается в общей группе. Игрок восстанавливается после повреждения двуглавой мышцы левого бедра.

За тур до конца групповой стадии "Барса" идет в группе на втором месте, опережая "Бенфику" всего на два очка.

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