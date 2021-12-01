Робертсон признан лучшим левым защитником по версии ESPN

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Робертсон признан лучшим левым защитником по версии ESPN Фото: инстаграм Робертсона

ESPN составил рейтинг лучших левых защитников.

Топ-10 левых защитников:

1. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", в прошлогодней версии рейтинга был 1-м);

2. Альфонсо Дэвис ("Бавария", 2);

3. Тео Эрнандес ("Милан", 7);

4. Леонардо Спинаццола ("Рома", вне рейтинга);

5. Жорди Альба ("Барселона", 5);

6. Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, 3);

7. Маркос Алонсо ("Челси", вне рейтинга);

8. Робин Госенс ("Аталанта", вне рейтинга);

9. Ферлан Менди ("Реал", 10);

10. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед", вне рейтинга).

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