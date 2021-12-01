"Монако" Головина обыграл "Анжер" и другие результаты 16-го тура Лиги 1

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"Монако" Головина обыграл "Анжер" и другие результаты 16-го тура Лиги 1Фото: твиттер "Монако"

Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.

"Труа" - "Лорьян" 2:0

Голы: Рипар, 7 - 1:0, Куаме, 34 - 2:0

"Труа": Галлон, Каборе (Бьянконе, 64), Жиродон, Эль-Хаджам (Шадли, 86), Сальмье, Дингоме (Шамбос, 76), Тардье, Шавалерен, Куаме, Рипар (Коне, 77), Балде (Тузгар, 64).

"Лорьян": Нарди, Эрго (Буагар, 46), Лапорт, Петро, Мендес, Лорик, Монкондюи (Уаттара, 75), Абержель, Ле Фе, Моффи (Диарра, 80), Лорьянте (Грбич, 75).


"Страсбур" - "Бордо" 5:2

Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Томассон, 22 - 1:1, Гамейро (пен), 43 - 2:1, Ажорк, 45 - 3:1, Лиэнар, 48 - 4:1, Элис, 57 - 4:2, Ажорк, 65 - 5:2

"Страсбур": Зельс, Гильбер (Филя, 69), Джику, Ньямси, Перрен, Лиэнар (Каси, 88), Прцич (Белльгард, 69), Томассон (Ахолу, 69), Сиссоко, Гамейро (Саи, 78), Ажорк.

"Бордо": Костиль, Кватенг, Мешер, Грегерсен, Менса, Франсержио, Онана (Сиссоко, 87), Адли (Дилросун, 70), Хван Ый Чжо (Ньянг, 70), Элис (Бриан, 79), Уден (Пембеле, 79).  


"Метц" - "Монпелье" 1:3

Голы: Саванье, 36 - 0:1, Мавидиди, 45 - 0:2, Ваи, 48 - 0:3, де Превиль, 70 - 1:3

"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон (Ньян, 52), Бронн, Куяте, Делен, Пажо, Ндорам (Траоре, 32), Сарр (Басси, 80), Нгетте (Гуйе, 80), де Превиль.

"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Коцца, Ристич, Саванье (Джоаккини, 86), Ферри (Самбия, 73), Молле, Шотар, Мавидиди (Макуана, 85), Ваи (Жермен, 56).


"Брест" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Февр (пен), 64 - 1:0

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла, Агуме, Мунье, Ле Дуарон (Дель Кастийо, 78), Онора.

"Сент-Этьен": Баич, Мукуди, Соу, Трауко, Будебуз, Аушиш (Крассо, 73), Гурна-Дуат (Масон, 73), Муэффек (Норден, 65), Камара, Хазри (Рамирес, 82), Буанга (Лери, 82).


"Анжер" - "Монако" 1:3

Голы: Боадю, 25 - 0:1, Диоп, 45 - 0:2, Нюбель (аг), 55 - 1:2, Дисаси, 73 - 1:3

"Анжер": Петкович, Траоре, Манко, Тома, Эбосс (Перейра Лаже, 70), Кабо, Мангани (Менди, 60), Фюльжени (Капель, 81), Унаи, Буфаль (Нинга, 82), Чо (Баокен, 81).

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 79), Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш (Изидор, 90), Тчуамени, Жан Лукас, Диоп (Головин, 70), Якобс, Фолланд (Фофана, 71), Боадю (Бен-Йеддер, 79).   

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