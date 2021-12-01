"Монако" Головина обыграл "Анжер" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"
Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.
"Труа" - "Лорьян" 2:0
Голы: Рипар, 7 - 1:0, Куаме, 34 - 2:0
"Труа": Галлон, Каборе (Бьянконе, 64), Жиродон, Эль-Хаджам (Шадли, 86), Сальмье, Дингоме (Шамбос, 76), Тардье, Шавалерен, Куаме, Рипар (Коне, 77), Балде (Тузгар, 64).
"Лорьян": Нарди, Эрго (Буагар, 46), Лапорт, Петро, Мендес, Лорик, Монкондюи (Уаттара, 75), Абержель, Ле Фе, Моффи (Диарра, 80), Лорьянте (Грбич, 75).
"Страсбур" - "Бордо" 5:2
Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Томассон, 22 - 1:1, Гамейро (пен), 43 - 2:1, Ажорк, 45 - 3:1, Лиэнар, 48 - 4:1, Элис, 57 - 4:2, Ажорк, 65 - 5:2
"Страсбур": Зельс, Гильбер (Филя, 69), Джику, Ньямси, Перрен, Лиэнар (Каси, 88), Прцич (Белльгард, 69), Томассон (Ахолу, 69), Сиссоко, Гамейро (Саи, 78), Ажорк.
"Бордо": Костиль, Кватенг, Мешер, Грегерсен, Менса, Франсержио, Онана (Сиссоко, 87), Адли (Дилросун, 70), Хван Ый Чжо (Ньянг, 70), Элис (Бриан, 79), Уден (Пембеле, 79).
"Метц" - "Монпелье" 1:3
Голы: Саванье, 36 - 0:1, Мавидиди, 45 - 0:2, Ваи, 48 - 0:3, де Превиль, 70 - 1:3
"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон (Ньян, 52), Бронн, Куяте, Делен, Пажо, Ндорам (Траоре, 32), Сарр (Басси, 80), Нгетте (Гуйе, 80), де Превиль.
"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Коцца, Ристич, Саванье (Джоаккини, 86), Ферри (Самбия, 73), Молле, Шотар, Мавидиди (Макуана, 85), Ваи (Жермен, 56).
"Брест" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Февр (пен), 64 - 1:0
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла, Агуме, Мунье, Ле Дуарон (Дель Кастийо, 78), Онора.
"Сент-Этьен": Баич, Мукуди, Соу, Трауко, Будебуз, Аушиш (Крассо, 73), Гурна-Дуат (Масон, 73), Муэффек (Норден, 65), Камара, Хазри (Рамирес, 82), Буанга (Лери, 82).
"Анжер" - "Монако" 1:3
Голы: Боадю, 25 - 0:1, Диоп, 45 - 0:2, Нюбель (аг), 55 - 1:2, Дисаси, 73 - 1:3
"Анжер": Петкович, Траоре, Манко, Тома, Эбосс (Перейра Лаже, 70), Кабо, Мангани (Менди, 60), Фюльжени (Капель, 81), Унаи, Буфаль (Нинга, 82), Чо (Баокен, 81).
"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 79), Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш (Изидор, 90), Тчуамени, Жан Лукас, Диоп (Головин, 70), Якобс, Фолланд (Фофана, 71), Боадю (Бен-Йеддер, 79).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13