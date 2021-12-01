"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, судя по всему, покинет клуб следующим летом.
Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев пришло к выводу, что клуб не сможет продлить соглашение с игроком из-за его финансовых требований.
При этом, наставник "Барсы" Хави хотел бы сохранить Дембеле в команде.
Контракт Дембеле с клубом истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока считается "Манчестер Юнайтед".
Читайте также: Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"
-
Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Рубен Диаш - лучший центральный защитник по версии ESPN
-
Конте рассказал о своих целях в "Тоттенхэме"
-
Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"
Лента новостей
-
"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"
-
"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛ
-
Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов"
-
Голкипер "Факела" готовится к медобследованию в "Спартаке"
-
"Зенит" может отдать Кравцова в аренду и вернуть игрока из "Балтики"
-
"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле
-
Месси показал "Золотой мяч" болельщикам
-
"Монако" Головина обыграл "Анжер" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
-
"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Наполи"
-
В "Локомотиве" раскрыли зарплату штаба Рангника
-
"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"
-
Робертсон признан лучшим левым защитником по версии ESPN
-
1
Роналду опубликовал видео из сауны
-
Фати хочет сыграть против "Баварии", если у "Барселоны" возникнут проблемы по ходу матча
-
Рангник получит солидный бонус, если уговорит Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Рубен Диаш - лучший центральный защитник по версии ESPN
-
"Барселона" согласовала условия личного контракта с Торресом
-
1
Президент "Шахтера" получил почетную награду от УЕФА
-
Грилиш рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Анчелотти высказался о возможных трансферах "Реала" зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14