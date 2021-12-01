"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, судя по всему, покинет клуб следующим летом.

Как сообщает Sport.es, руководство каталонцев пришло к выводу, что клуб не сможет продлить соглашение с игроком из-за его финансовых требований.

При этом, наставник "Барсы" Хави хотел бы сохранить Дембеле в команде.

Контракт Дембеле с клубом истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока считается "Манчестер Юнайтед".

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