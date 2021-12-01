"Зенит" может отдать Кравцова в аренду и вернуть игрока из "Балтики"
Фото: инстаграм "Зенита"
Хавбек "Зенита" Кирилл Кравцов близок к уходу из клуба.
По сведениям "Матч ТВ", 19-летний футболист может уйти в аренду в "Нижний Новгород" или "Оренбург".
При этом "Зенит" хочет досрочно вернуть хавбека Дмитрия Сергеева из "Балтики".
В этом сезоне Кравцов принял участие в 12 играх за первую команду "Зенита". Сергеев провел 9 матчей.
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