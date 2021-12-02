Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов"

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Фанатская организация ЦСКА "Люди в черном" собираются покинуть стадион во время игры с "Крыльями Советов".

"Армейцы! В свете событий, произошедших после домашней игры против "Зенита", фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.

Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку болельщикам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности", - заявили в фанатской организации.

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