Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов"

Теги цска москвакрылья советов

Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов" Фото твиттер "Чемпионата"

Фанатская организация ЦСКА "Люди в черном" собираются покинуть стадион во время игры с "Крыльями Советов".

"Армейцы! В свете событий, произошедших после домашней игры против "Зенита", фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.

Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмем руку болельщикам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности", - заявили в фанатской организации.

Читайте также: ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"

"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов