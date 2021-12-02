"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Милан" уверенно разобрался с "Дженоа", а "Наполи" сыграл вничью с "Сассуоло".
"Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, опережая "Милан" на одно очко.
"Дженоа" - "Милан" 0:3
Голы: Ибрагимович, 10 - 0:1, Жуниор Мессиас, 45 - 0:2, Жуниор Мессиас, 61 - 0:3
"Дженоа": Сиригу, Гильоне, Масьелло (Бани, 77), Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 62), Стураро (Эрнани, 46), Ровелла (Портанова, 77), Экубан, Бьянки (Пандев, 62).
"Милан": Меньян, Калулу, Кьер (Габбия, 5; Флоренци, 46), Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 77), Ибрагимович (Пеллегри, 60), Браим Диас (Бакайоко, 77), Жуниор Мессиас.
"Сассуоло" - "Наполи" 2:2
Голы: Фабиан Руис, 51 - 0:1, Мертенс, 59 - 0:2, Скамакка, 71 - 1:2, Феррари, 89 - 2:2
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 61), Лопес, Фраттези (Харруи, 77), Траоре (Матеус Энрике, 61), Берарди, Скамакка, Распадори (Дефрель, 88).
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали (Жезус, 80), Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис (Политано, 66), Мертенс (Петанья, 66), Инсинье (Элмаз, 46), Лосано (Демме, 72).
Читайте также: "Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"
-
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле
-
"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 декабря
-
"Барселона" нашла замену Десту в "Челси"
-
ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"
-
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
1
"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом"
-
1
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
-
1
"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"
-
1
"Лестер" сыграл вничью с "Саутгемптоном" и другие результаты 14-го тура АПЛ
-
Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов"
-
Голкипер "Факела" готовится к медобследованию в "Спартаке"
-
"Зенит" может отдать Кравцова в аренду и вернуть игрока из "Балтики"
-
"Барселона" смирилась с грядущим уходом Дембеле
-
Месси показал "Золотой мяч" болельщикам
-
"Монако" Головина обыграл "Анжер" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
-
"Тоттенхэм" нацелился на капитана "Наполи"
-
В "Локомотиве" раскрыли зарплату штаба Рангника
-
"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье"
-
Робертсон признан лучшим левым защитником по версии ESPN
-
1
Роналду опубликовал видео из сауны
-
Фати хочет сыграть против "Баварии", если у "Барселоны" возникнут проблемы по ходу матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17