"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло"

Фото: твиттер "Милана"

В рамках 15-го тура итальянской Серии А "Милан" уверенно разобрался с "Дженоа", а "Наполи" сыграл вничью с "Сассуоло".

"Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, опережая "Милан" на одно очко.

"Дженоа" - "Милан" 0:3

Голы: Ибрагимович, 10 - 0:1, Жуниор Мессиас, 45 - 0:2, Жуниор Мессиас, 61 - 0:3

"Дженоа": Сиригу, Гильоне, Масьелло (Бани, 77), Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 62), Стураро (Эрнани, 46), Ровелла (Портанова, 77), Экубан, Бьянки (Пандев, 62).

"Милан": Меньян, Калулу, Кьер (Габбия, 5; Флоренци, 46), Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 77), Ибрагимович (Пеллегри, 60), Браим Диас (Бакайоко, 77), Жуниор Мессиас.



"Сассуоло" - "Наполи" 2:2

Голы: Фабиан Руис, 51 - 0:1, Мертенс, 59 - 0:2, Скамакка, 71 - 1:2, Феррари, 89 - 2:2

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 61), Лопес, Фраттези (Харруи, 77), Траоре (Матеус Энрике, 61), Берарди, Скамакка, Распадори (Дефрель, 88).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали (Жезус, 80), Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Фабиан Руис (Политано, 66), Мертенс (Петанья, 66), Инсинье (Элмаз, 46), Лосано (Демме, 72).

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