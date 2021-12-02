"Барселона" нашла замену Десту в "Челси"
Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты
"Барселона" нацелилась на защитника "Челси" Сесара Аспиликуэту.
По сведениям Marca, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 32-летнего испанца летом 2022 года, когда у него истечет контракт с "Челси".
Отмечается, что Аспиликуэта рассматривается в качестве замены для Сержиньо Деста, чья игра в обороне не нравится наставнику команды Хави.
В этом сезоне на счету Аспиликуэты три голевые передачи в 15 играх.
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