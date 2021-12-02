"Барселона" нашла замену Десту в "Челси"

Теги барселоначелсисесар аспиликуэтасержиньо дест

"Барселона" нашла замену Десту в "Челси" Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты

"Барселона" нацелилась на защитника "Челси" Сесара Аспиликуэту.

По сведениям Marca, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 32-летнего испанца летом 2022 года, когда у него истечет контракт с "Челси".

Отмечается, что Аспиликуэта рассматривается в качестве замены для Сержиньо Деста, чья игра в обороне не нравится наставнику команды Хави.

В этом сезоне на счету Аспиликуэты три голевые передачи в 15 играх.

Читайте также: "Барселона" согласовала условия личного контракта с Торресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 декабря

Главные новости дня: 1 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов