"Барселона" нашла замену Десту в "Челси"

Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты

"Барселона" нацелилась на защитника "Челси" Сесара Аспиликуэту.

По сведениям Marca, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 32-летнего испанца летом 2022 года, когда у него истечет контракт с "Челси".

Отмечается, что Аспиликуэта рассматривается в качестве замены для Сержиньо Деста, чья игра в обороне не нравится наставнику команды Хави.

В этом сезоне на счету Аспиликуэты три голевые передачи в 15 играх.

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