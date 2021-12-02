Главные новости дня: 1 декабря

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Главные новости дня: 1 декабряФото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 декабря.

"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда.

"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом".

Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком".

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье".

"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло".

ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу".

Роберт Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид".

Криштиану Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Лионеля Месси.

Филиппе Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны".

Названы лучший вратарь, центральный и левый защитники, хавбек, форвард и нападающий по версии ESPN.

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ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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