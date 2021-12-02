Главные новости дня: 1 декабря

Фото: твиттер "Реала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 декабря.

"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда.

"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом".

Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком".

"Интер" обыграл "Специю", "Рома" Моуринью уступила "Болонье".

"Милан" разгромил "Дженоа" Шевченко, "Наполи" упустил победу над "Сассуоло".

ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу".

Роберт Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид".

Криштиану Роналду отреагировал на "Золотой мяч" Лионеля Месси.

Филиппе Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны".

Названы лучший вратарь, центральный и левый защитники, хавбек, форвард и нападающий по версии ESPN.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru