"Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом"

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"Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом"Фото: твиттер "Спартака"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатов команды покинуть трибуны во время игры против "Ахмата".

"Фанаты "Спартака" - лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом трудном сезоне они гонят нас вперeд и дома, и на выезде. Однако вместе с тем мы уважаем позицию фанатов - раз они выбрали такую форму протеста, нам остаeтся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона "Открытие Арена" готовы к этому", - приводит слова Зеленова "Чемпионат".

Отметим, что таким образом фанаты "Спартака" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА, которые также уйдут со стадиона во время игры против "Крыльев Советов".

Читайте также: Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

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