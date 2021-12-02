"Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом"
Фото: твиттер "Спартака"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатов команды покинуть трибуны во время игры против "Ахмата".
"Фанаты "Спартака" - лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом трудном сезоне они гонят нас вперeд и дома, и на выезде. Однако вместе с тем мы уважаем позицию фанатов - раз они выбрали такую форму протеста, нам остаeтся сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона "Открытие Арена" готовы к этому", - приводит слова Зеленова "Чемпионат".
Отметим, что таким образом фанаты "Спартака" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА, которые также уйдут со стадиона во время игры против "Крыльев Советов".
Читайте также: Фанаты ЦСКА готовят акцию протеста во время игры против "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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