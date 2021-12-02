Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара
Фото твиттер Эдена Азара
Вице-президент "Вестерло" Хасан Четинкая заявил, что клуб может подписать вингера "Реала" Эдена Азара.
"Думаю, я могу рассматривать Эдена Азара как друга. Я познакомился с ним, когда он выступал за "Лилль", и он рассказал мне, что однажды он будет выступать за "Фенербахче". "Вестерло" будет сложнее переманить его, однако никогда не знаешь, что случится в будущем. Возможно, он завершит свою карьеру в нашем клубе", - приводит слова Четинкая Mundo Deportivo.
Отметим, что 30-летний бельгиец на молодежном уровне выступал за "Руаяль Стад Бренуа" и "Тюбиз".
Читайте также: Анчелотти рассказал о проблемах Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Селюк отреагировал на информацию о стажировке Яя Туре в "Тоттенхэме"
-
Ибрагимович: "Я страдал всю свою жизнь"
-
Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара
-
"Ливерпуль" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
"Спартак" высказался о решении фанатов команды покинуть стадион во время матча с "Ахматом"
-
Стало известно, когда Рангник приступит к своим обязанностям в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ибрагимович выпустит новую книгу о себе
-
Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч"
-
Кавани собирается бесплатно перейти в "Барселону"
-
Московское "Динамо" объявило о создании женской команды
-
1
Роналду ждёт допрос в прокуратуре: подробности
-
1
Салах отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Кутепов готов перейти из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА
-
Рангник хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" трёх игроков "РБ Лейпциг"
-
Бенитес ответил на вопрос о возможном увольнении из "Эвертона"
-
Александр Глеб получит должность в "Торпедо-БелАЗ"
-
"Наполи" назвал сроки восстановления Кулибали
-
Кутепов ответил на критику со стороны Витории
-
ПСЖ едва не побил свой антирекорд по числу безголевых ударов в матче Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20