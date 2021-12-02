Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вице-президент "Вестерло" Хасан Четинкая заявил, что клуб может подписать вингера "Реала" Эдена Азара.

"Думаю, я могу рассматривать Эдена Азара как друга. Я познакомился с ним, когда он выступал за "Лилль", и он рассказал мне, что однажды он будет выступать за "Фенербахче". "Вестерло" будет сложнее переманить его, однако никогда не знаешь, что случится в будущем. Возможно, он завершит свою карьеру в нашем клубе", - приводит слова Четинкая Mundo Deportivo.

Отметим, что 30-летний бельгиец на молодежном уровне выступал за "Руаяль Стад Бренуа" и "Тюбиз".

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