Агент Селюк отреагировал на информацию о стажировке Яя Туре в "Тоттенхэме"

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Агент Селюк отреагировал на информацию о стажировке Яя Туре в "Тоттенхэме" Фото: инстаграм Яя Туре

Дмитрий Селюк, агент экс-футболиста Яя Туре, подтвердил стажировку своего клиента в "Тоттенхэме".

"Он действительно сейчас там на стажировке. Остальное пока не хочется комментировать", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что ранее Туре входил в тренерский штаб "Ахмата".

Туре завершил карьеру футболиста в 2020 году. Он наиболее известен по выступлениям за "Барселону" и "Манчестер Сити".

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