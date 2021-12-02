"Ювентус" предложил Бернардески снизить зарплату

Фото: инстаграм Федерико Бернардески

"Ювентус" хочет продлить контракт с хавбеком Федерико Бернардески.

Как сообщает журналист Николо Скира, туринский клуб предлагает 27-летнему игроку новый контракт со снижением зарплаты на 30%. Сейчас зарплата футболиста составляет 4,2 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Бернардески настаивает на сохранении прежнего уровня зарплаты.

Соглашение Бернардески с клубом истекает ближайшим летом. В этом сезоне на его счету две голевые передачи в 14 матчах.

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