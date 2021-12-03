Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022

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Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022 Фото сайт РПЛ

Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022.

Напомним, что в полуфинале стыковых игр Россия сыграет против Польши. В случае прохода россияне встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.

"Пройдем ли поляков в первом раунде? Да и второй сможем. А что, там какие-то другие люди играют?

Левандовски? Тренер нам скажет, как его сдержать. У нас тоже есть козыри", - приводит слова Захаряна Sport24.

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