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Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022.

Напомним, что в полуфинале стыковых игр Россия сыграет против Польши. В случае прохода россияне встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.

"Пройдем ли поляков в первом раунде? Да и второй сможем. А что, там какие-то другие люди играют?

Левандовски? Тренер нам скажет, как его сдержать. У нас тоже есть козыри", - приводит слова Захаряна Sport24.

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