Ракицкий не сыграет против "Динамо"
Фото: инстаграм Ракицкого
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий получил желтую карточку в матче против "Ростова".
Для 32-летнего украинца это четвертое предупреждение в сезоне, поэтому он не сможет сыграть в следующем туре против "Динамо".
В текущем сезоне Ракицкий провел 20 игр, забил два гола и отдал шесть ассистов.
Поединок между "Динамо" и "Зенитом" пройдет 12 декабря в 14:00 (мск).
Читайте также: Ракицкий высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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