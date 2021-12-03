ЦСКА интересуется защитником "Уфы"

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ЦСКА интересуется защитником "Уфы"Фото: инстаграм "Уфы"

Защитник "Уфы" Юрий Журавлев попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям Sport24, "армейцы" являются лидерами в борьбе за 25-летнего футболиста.

В текущем сезоне Журавлев провел 15 игр и отметился одной голевой передачей.

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