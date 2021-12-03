Почеттино высказался о результативности Месси

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Почеттино высказался о результативности Месси Фото: инстаграм Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о результативности форварда Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец отметился одним голом в 8 матчах Лиги 1.

"Лео - футболист, который всегда забивает голы. Это вопрос времени и эффективности. У него достаточно много моментов в каждом матче. Мяч рано или поздно начнет попадать в ворота, и Месси принесет нам большую пользу. Он уже ее приносит", - приводит слова Почеттино официальный сайт ПСЖ.

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