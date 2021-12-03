Почеттино высказался о результативности Месси
Фото: инстаграм Почеттино
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о результативности форварда Лионеля Месси.
Напомним, что аргентинец отметился одним голом в 8 матчах Лиги 1.
"Лео - футболист, который всегда забивает голы. Это вопрос времени и эффективности. У него достаточно много моментов в каждом матче. Мяч рано или поздно начнет попадать в ворота, и Месси принесет нам большую пользу. Он уже ее приносит", - приводит слова Почеттино официальный сайт ПСЖ.
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|Команда
|М
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|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13