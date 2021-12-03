Рангник раскрыл сроки своего контракта с "Манчестер Юнайтед"

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Рангник раскрыл сроки своего контракта с "Манчестер Юнайтед" Фото: твиттер Фабрицио Романо

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о сроках своего контракта с клубом.

"МЮ" - это самый большой клуб в мире. Я более чем доволен работать здесь, и я более чем доволен штабом. Руководство очень четко сообщило, что я тренирую 6,5 месяца. Я могу порекомендовать им оставить меня тренером и после этого периода", - приводит слова Рангника твиттер клуба.

Ранее сообщалось, что немец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет консультантом клуба.

После 14 туров "МЮ" занимает в АПЛ седьмое место.

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