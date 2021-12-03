Рангник раскрыл сроки своего контракта с "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Фабрицио Романо
Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал о сроках своего контракта с клубом.
"МЮ" - это самый большой клуб в мире. Я более чем доволен работать здесь, и я более чем доволен штабом. Руководство очень четко сообщило, что я тренирую 6,5 месяца. Я могу порекомендовать им оставить меня тренером и после этого периода", - приводит слова Рангника твиттер клуба.
Ранее сообщалось, что немец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет консультантом клуба.
После 14 туров "МЮ" занимает в АПЛ седьмое место.
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|27
|37
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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