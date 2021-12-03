Фанаты "Зенита" покинули стадион во время игры против "Ростова"

Фото: скриншот трансляции телеканала "Матч ТВ"

Фанаты "Зенита" ушли со стадиона во время игры против "Ростова" (2:2).

Фанаты покидали трибуны на 60-й минуте встречи. Фанатский вираж был полностью пустым.

Напомним, что это было сделано в поддержку фанатов ЦСКА, которых задержала полиция на игре прошлого тура против "Зенита".

Ранее сообщалось, что фанаты еще нескольких клубов РПЛ поддержат эту акцию.

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