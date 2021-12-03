Фанаты "Зенита" покинули стадион во время игры против "Ростова"
Фото: скриншот трансляции телеканала "Матч ТВ"
Фанаты "Зенита" ушли со стадиона во время игры против "Ростова" (2:2).
Фанаты покидали трибуны на 60-й минуте встречи. Фанатский вираж был полностью пустым.
Напомним, что это было сделано в поддержку фанатов ЦСКА, которых задержала полиция на игре прошлого тура против "Зенита".
Ранее сообщалось, что фанаты еще нескольких клубов РПЛ поддержат эту акцию.
Читайте также: "Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" и "Барселона" сыграют без зрителей в решающем матче Лиги Чемпионов
-
Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
-
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
В "Зените" определились с будущим Семака
Лента новостей
-
Фанаты "Зенита" покинули стадион во время игры против "Ростова"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота "Зенита"
-
Рангник раскрыл сроки своего контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
Почеттино высказался о результативности Месси
-
ЦСКА интересуется защитником "Уфы"
-
"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды по итогам ноября
-
Ракицкий не сыграет против "Динамо"
-
"Шахтер" разгромил "Львов" в матче УПЛ
-
Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022
-
1
Хави оценил заслуженность получения Месси седьмого "Золотого мяча"
-
Жена Глушакова порассуждала о возможном возвращении Дениса в "Спартак"
-
"Бавария" и "Барселона" сыграют без зрителей в решающем матче Лиги Чемпионов
-
РПЛ выступила с заявлением по поводу акции протеста фанатов
-
1
Нагельсманн рассказал об эмоциональном состоянии Левандовски после церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ
-
Умер последний чемпион мира 1954 года Хорст Эккель
-
"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии
-
У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу"
-
Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд